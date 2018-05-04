В станице Кущевской пенсионеров обучают ментальной арифметике

Там запустили социальный эксперимент. В группу собрали людей от 55 лет для обучения быстрому счету.

Загадочные картинки и цифры, зашифрованные на них — не что иное, как абакус. Это древние счеты. Они известны более 5 тыс. лет. Но эта группа студентов познакомилась со спицами и косточками на них всего месяц назад. Тогда они пришли в интеллектуальный клуб и открыли для себя некоторые хитрости древней арифметики.

В программу курса входит и пальчиковая гимнастика, и тренировка одновременно правой и левой рук, а значит, работы обоих полушарий мозга. Наталья Чернышева признается, что желание раскинуть кости на счетах затягивает.

«Бежала сюда как ребенок. Дома я делала уроки, считала, даже мужа привлекла, чтобы он мне диктовал», — рассказала студентка интеллектуального клуба Наталья Чернышева.

Но потом счеты забрали. И это тоже часть методики. Теперь абакус — только в собственном воображении. Буквально за секунды в уме нужно провести сразу несколько действий: переместить косточки, применить специальные формулы и получить результат. Пенсионерки решают примеры быстрее калькулятора.

Съемочная группа «Кубань 24» и калькулятор сдались совершенно без боя. Пенсионерки же останавливаться не собираются. После первого уровня обучения хотят забраться и на второй, и на десятый — там, где выполняется и умножение, и деление, и извлечение квадратного корня. Эксперимент практическую пользу уже принес, на рынке и в магазине теперь их никто не сможет обсчитать.

«Мгновенно что-то мне надо посчитать в магазине самое необходимое. Могу моментально посчитать, сколько мне надо заплатить», — сказала студентка интеллектуального клуба Елена Иванова.

Социальный проект по бесплатному обучению пенсионеров ментальной арифметике проходит в Тюмени, Вологде, Миассе и в станице Кущевской. К проекту организаторы хотят привлечь как можно больше энтузиастов.

«Очень хочется, чтобы это вышло на федеральный уровень, чтобы побольше обращали внимания на пенсионеров и организовывали их досуг. Не только досуг, но еще и интелектуальное развитие. В этом возрасте нейроны головного мозга начинают разрушаться, а регулярные тренировки помогают приостановить этот процесс», — отметила руководитель интеллектуального клуба в станице Кущевской Екатерина Косторнова.

Подобная программа будет очень полезна людям после 60 лет, считают врачи. Старость на языке медиков — это атрофия клеток коры головного мозга, замедление физиологических процессов, снижение интеллекта.

«Методики быстрого счета улучшают и память, и внимание, замедляют процессы старения. Если человек очень активен в общении, у него широкий круг интересов, — он и в старости будет себя так же вести. Он не будет пассивен, адинамичен, апатичен», — пояснила врач-невролог высшей категории Татьяна Линник.

Замедлит необратимый приход старости решение кроссвордов, заучивание стихов или иностранных языков, говорят врачи. Помогут в этом деле и шахматы. Пенсионерки из Кущевской не остановились на развитии интеллектуальном и вместе записались в спортзал.

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