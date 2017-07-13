В станице Кущевской стартовала экспедиция «Дорогой героев»

Студенты и школьники под руководством путешественника Константина Мержоева отправились в велосипедный поход.

Экспедиция называется так, потому что пройдет по следам четвертого гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. В 1942 году казаки задержали наступление на Кубань войск вермахта. Повторить кавказскую часть боевого пути решили 15 человек, среди них потомки участников тех событий. На велосипедах им предстоит преодолеть более 4 тыс. км.

«Преград будет много, потому что горная территория. Мы будем постоянно на высоте примерно 2-2,5 тыс. м. И у нас еще будет одно восхождение в районе границы Азербайджана и Дагестана — крайняя южная точка Российской Федерации гора Базардюзю, 4 тыс. 466 м», — рассказал руководитель экспедиции Константин Мержоев.

«Дорога Героев» пройдет по территории Краснодарского края до Абхазии. Далее участники пересекут республики Северного Кавказа и через Ставропольский край доедут до Ростовской области. В путешествие они взяли копию флага знаменитого казачьего корпуса. Экспедиция займет два месяца.

«Важно, чтобы дети знали, что их окружает. Надеемся, что в дальнейшем эти акции у нас продолжатся, и на следующий год будет что-то новое. Сейчас у нас запускаются краевые туристические походы, походы «Мой Кавказ», которые тоже позволяют ребятам познакомиться с теми достопримечательностями, историческими событиями, которыми славится наш край», — отметила заместитель начальника отдела министерства образования Краснодарского края Елена Севрюкова.

Во время похода участники снимут документальный фильм, который планируется показать на телевидении. Завершится путешествие 13 сентября, в день празднования 80-летия Краснодарского края, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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