style=»width: 100%;»> В станице Кущевской сожгли запрещенные к импорту товары

В крае продолжается активная борьба с товарами иностранного производства, которые запрещены к импорту и реализации на территории России. Регулярно проводятся проверки мест хранения подобных товаров.

Во время июньских рейдовых мероприятий в Кущевском и Ленинградском районах на территории сельхозярмарок было установлено 2 факта реализации запрещенной продукции. А именно — сыров из Германии. Сопроводительные документы на продукцию не были предоставлены. Сыр был изъят из оборота и уничтожен сожжен в крематоре станицы Кущевской, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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