В станице Ленинградской прошла выставка «Дни архитектуры»

Закрытие передвижной выставки состоялось 6 сентября.

Гостей встречали дамы в вечерних платьях конца XIX века — архитекторам, дизайнерам, проектировщикам и строителям, которые съехались со всего края и Ростовской области, организаторы предложили побывать в разных исторических периодах развития станицы.

После костюмированного шоу гости смогли познакомиться со станичной архитектурой. Им показали особняки купцов XIX века и первый на Кубани кинотеатр. Его открыли 105 лет назад именно в станице Ленинградской.

Итоги выставки подвели в краеведческом музее. Участников наградили почетными грамотами.

«Нам бы хотелось, чтобы наши внуки и правнуки на здании читали таблички с именами тех, кто его построил и спроектировал. В центре Ленинградского района есть очень достойные здания», — сказал председатель краснодарской региональной организации Союз архитекторов России Владимир Малюк.

Теперь передвижная архитектурная выставка отправится в Крыловской район.

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