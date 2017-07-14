В станице Медведовской заработало новое овощехранилище

В июле с проверкой его посетил вице-губернатор края Андрей Коробка.

Кубанские фермеры в этом году готовы собрать сразу два урожая картофеля. В Медведовской идет первая волна уборки, вторую запланировали на осень. Сейчас поспевшие клубни прямо с поля отправляются в современное овощехранилище. Его называют логистическим центром. Отсюда картофель отправляется к покупателям всей страны. Пока задействованы лишь 70% мощностей.

«Если продавать картофель с поля — это одна цена, если продавать после того, как он прошел сортировку, охлаждение, упаковку, то уже совсем другая. И мы прекрасно понимаем, что можно не только летом зарабатывать деньги — нужно и в межсезонье», — сказал Андрей Коробка.

На строительство овощехранилища потрачено 100 млн рублей. Это небольшие деньги для такого проекта. Но его удалось оборудовать по всем стандартам: сортировка, охлаждение, фасовка — все на высоком уровне. Плюс постоянные рабочие места для жителей района и гораздо более комфортные условия, чем в поле, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник