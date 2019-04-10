В станице Нижнебаканской Крымского района ликвидировали очередь в детские сады

В новом здании при местной школе открыли дополнительную дошкольную группу на 25 мест.

На средства муниципалитета помещение капитально отремонтировали, укомплектовали новой мебелью, игрушками и необходимыми для развития детей дидактическими материалами.

«Глава района приложил очень много усилий. Здание было в ужасном ветхом, аварийном состоянии, была проведена огромная ремонтная работа. Сейчас мы имеем то, что имеем», — сказала замдиректора по дошкольному образованию школы № 11 станицы Нижнебаканской Анастасия Георгиева.

В здании также построят пищеблок и откроют еще одну группу на 25 мест. В Крымском районе путевок в детские учреждения ожидают 2,5 тыс. детей. В 2019 году местные власти планируют открыть дополнительную группу в станице Троицкой и сдать новый детский сад в Крымске. Его возводят по программе развития инфраструктуры в Краснодарском крае. В июне путевки получат еще 1,5 тыс. детей.