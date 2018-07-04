В станице Новокорсунской приняли более 1,5 тыс. заявлений от пострадавших в результате стихии граждан

В Тимашевском районе продолжаются работы по ликвидации последствий грозы с градом, прошедшей 30 июня. Всего в станице Новокорсунской непогода повредила 1 тыс. 702 дома.

Кровлю частных домов ремонтируют 14 бригад, в том числе четыре бригады работают на крышах многоквартирных домов. Еще восемь бригад участвуют в ремонте социально-значимых объектов: на трех из пяти зданий демонтировали кровлю на площади 7 тыс. 850 кв. м, на школе уже начали монтаж кровли, еще на двух социальных объектах заново остеклили 50% окон.

Волонтеры из сельских поселений района помогают социально незащищенным гражданам выполнить подготовительные кровельные работы: на 150 домах демонтировали поврежденные покрытия, укрыли их пленкой. Остальные новокорсунцы с этим справляются сами. Пленку жителям выдают бесплатно.

Из поваленных 300 деревьев убрано уже 240. Местных жителей просят складывать строительный мусор возле своих домов — его будут вывозить бесплатно.

Работоспособность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения полностью восстановлена. Всего в ликвидации ЧС задействовано 220 человек и 27 единиц техники.

В пункте временного размещения сейчас находятся два человека — мать с двухлетним ребенком.

В оперативном штабе продолжается прием пакета документов от жителей на оформление единовременной материальной помощи. От пострадавших принято 1 тыс. 512 заявлений, уже обработаны и сформированы 595 пакетов документов, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

В Тимашевском районе восстанавливают крыши пострадавших от града домов. Газовые счетчики, которые повредил град, пообещали опломбировать бесплатно.

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