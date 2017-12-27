В станице Новопокровской открылся обновленный Дом культуры

В станице Новопокровской, расположенной в Краснодарском крае, после обновления открылся местный Дом культуры. На реконструкцию зала для зрителей в клубе было выделено более 2,3 млн. рублей из местного, краевого и федерального бюджета. Эти деньги помогли установить в зале комфортные кресла для зрителей, поменять покрытие на полу, купить ковровые дорожки. Духовой оркестр «Лира» получил на эти средства новые музыкальные инструменты и теперь сможет радовать местных жителей своими выступлениями.

На открытие отремонтированного Дома культуры прибыл руководитель Новопокровского района Ревякин. Стоит отметить, что 16 декабря открыли обновленный ДК в Щербиновском районе. Там тоже прошли масштабные работы по реконструкции клуба. Было вывезено после ремонтных работ много мусора, для его вывоза заказывали большой самосвал на сайте biomusor.ru/zil-8-kub, а в новом здании поменяли кровельное покрытие и обустроили зал для зрителей. Также приятно преобразилась территория, прилегающая к клубу. На обновление ДК Глафировское сельское поселение получило субсидию величиной 2 млн. рублей.