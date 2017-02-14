style=»width: 100%;»> В станице Павловской предложили разместить кондитерскую фабрику

Павловский район готовит к Российскому инвестиционному форуму ряд предложений. Одним из них станет кондитерская фабрика. За год она сможет производить до 60 тонн тортов и пирожных, 50 тонн кексов и рулетов, 40 тонн печенья и вафель. Но для реализации этой идеи в жизнь, нужны значительные вложения — более 86 миллионов рублей.

Кроме того, район может стать местом размещения логистического центра по переработке и хранению овощей. Он сможет вмещать около 2,5 тысяч тонн продукции. Но стоимость проекта оценивается в 50 миллионов рублей.

Самым дорогостоящим проектом станет жилищно-коммунальный комплекс по строительству очистных сооружений для сточных вод. Это предложение должно привлечь инвестиций на сумму в 173 миллиона рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе инвестиционного портала Краснодарского края.

Напомним, Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 27 по 28 февраля.

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