В станице Павловской прошел полуфинал Кубка края по футболу

«Кубань Холдинг» на своем поле принял ФК «Пионер» из Ленинградской.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Мячом больше владела «Кубань», но «Пионер» тоже умело действовал в контратаках. Открыть счет, правда, в первом тайме соперникам не удалось. Во втором — также нули на табло.

Но в дополнительное время хозяева забили. Вышедший на замену Константин Михайлов после очередного навеса пробил из штрафной — 1:0.

«В первую очередь, это командные действия, командный гол. Вбежали, отдали — комбинация, как по книжке. Все довольны, единственное огорчение — то, что не удалось в основное время, как мы хотели. Но погода тоже сыграла роль, жара была», — рассказал игрок ФК «Кубань Холдинг» Константин Михайлов.

«Сил не хватило! У нас рабочая команда. Просто сил не хватило. Ну и немного невезение, в конце могли забить. Ну, по крайней мере, команда полностью выполнила то, что они могли, все отдали», — поделился главный тренер ФК «Пионер» Евгений Остриков.

ФК «Кубань Холдинг» вышел в финал. Коллектив из Павловской сыграет с победителем пары «Колос» (Белая Глина) — «Омега» (Курганинк). Финал состоится 26 августа.

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