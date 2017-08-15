В станице Павловской в 2018 году построят офис врача общей практики

Об этом стало известно 15 августа во время встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями Павловского района.

Жительница станицы Валентина Тихонова обратилась к главе края с просьбой посодействовать в возведении офиса врача общей практики в микрорайоне Азовском. Это один из самых отдаленных микрорайонов в населенном пункте и добираться отсюда в центральную районную больницу пациентам проблематично, пояснила она.

По словам главы района Владимира Трифонова, проектно-сметная документация на строительство офиса врача общей практики готова, сейчас проводится ее экспертиза. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимые средства на возведение объекта в региональном бюджете предусмотрены.

«Если заявка в край будет подана своевременно, а глава района гарантирует, что сможет привлечь в новое лечебное учреждение специалиста соответствующей квалификации, деньги будут выделены в следующем году», — акцентировал губернатор.

Во время встречи было отмечено, что при поддержке края проведен комплексный ремонт Центральной районной больницы. На обновление детского, инфекционного, гинекологического, кардиологического отделений, поликлиник в Павловском и Старолеушковском сельских поселениях, амбулаторий в Незамаевском и Веселовском населенных пунктах, стационарного отделения в станицы Новолеушковской выделили около 120 млн рублей. Тем не менее, у жителей остаются вопросы к качеству предоставления медицинских услуг. Пациенты жалуются на сложности с получением направлений к краевым специалистам, а также на длительное ожидание записи на прием к местным врачам. Вениамин Кондратьев поручил провести комплексную оценку состояния сферы здравоохранения в районе, по ее итогам будут приняты соответствующие решения.

Также на встрече с активом обсудили ход реконструкции стадиона «Урожай». Провести необходимые работы губернатор распорядился в ходе своей прошлой рабочей поездки в муниципалитет. На спортивном объекте появится новое футбольное поле, современное легкоатлетическое ядро и трибуны, освещение. Всего из краевого и муниципального бюджета на реконструкцию стадиона было выделено около 31 млн рублей.

Во время общения с жителями обсудили перспективы экономического развития Павловского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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