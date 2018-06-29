В станице под Анапой загорелся камыш в плавнях

Десятки пользователей выложили в интернет кадры из станицы Анапской. Огонь охватил больше гектара зарослей.

На место выехали пожарные. Они следят за обстановкой. Такие возгорания в воде не тушатся. Но если огонь выходит на сушу, его тут же атакуют сотрудники МЧС. Причины возгорания камыша в Анапской еще предстоит установить.

В регионе из-за жаркой погоды до 1 июля объявлена чрезвычайная пожароопасность. Нельзя разводить костры, поджигать сухостой и мусор, как на приусадебных участках, так и на природе.

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