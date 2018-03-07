В станице под Горячим Ключом провели газопровод

Магистраль голубого топлива подвели к последним четырем улицам станицы Саратовской.

Теперь о заготовке дров на зиму местные жители могут забыть, а заодно сэкономить приличную сумму денег. Ввод газопровода отметили в станице большим праздником.

«Мы ждали газ, чтобы оставить его своим детям, своим внукам», — сказал житель станицы Саратовской Сергей Пичкуру.

Стоимость работ составила около 2 млн рублей. Деньги были выделены из городского и краевого бюджетов в рамках государственной программы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

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