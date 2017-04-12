В станице под Горячим Ключом высадили 50 калифорнийских кленов

В станице Суздальской Горячего Ключа в апреле местные школьники провели экологическую акцию «Посади дерево».

Дети высадили 30 калифорнийских кленов вдоль аллеи к Дому культуры и еще 20 деревьев — на прилегающей к зданию территории. Присматривать за молодыми растениями будут сотрудники культурного учреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Акция в станице стала тематическим продолжением экологического мероприятия, которое прошло в Горячем Ключе 7 апреля. В этот день в городе высадили 320 деревьев в парке имени 30-летия Победы и во дворах социальных учреждений.

В ближайшее время в сельских школах начнутся посадки плодово-ягодных деревьев.

Источник