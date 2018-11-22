В станице Полтавской от удара током полностью обгорел человек

Несчастный случай с подростком произошел 22 ноября в Красноармейском районе около 19:00 на одном из ж/д путей станции Полтавская.

«В дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступило сообщение от дежурной по станции Полтавская, что на вагоне-цистерне человек получил термический удар электрическим током. Он полностью обгорел. Предположительно, это был мальчик лет 13-16», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Новороссийского ЛО МВД России на транспорте Евгения Гостева.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.

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