В станице Полтавской вандалы починили ранее поврежденный ими памятник-самолет

Инцидент произошел в октябре в станичном парке в Красноармейском районе.

Работники Полтавского культурного центра утром 19 октября обнаружили на земле разбитую прозрачную часть кабины пилота самолета Л-29, который установлен в парке.

Администрация станицы обратилась в полицию. На записи камеры видеонаблюдения полицейским удалось рассмотреть автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. Собственника машины и его приятеля установили, обоих подозреваемых допросили. Но в возбуждении уголовного дела по факту случившегося в полиции отказали в связи с отсутствием в деянии состава преступления и посоветовали обратиться в суд с гражданским иском.

«Мы поговорили с родственниками молодых людей, «нечаянно испортивших памятник», и объяснили им, что специалисты администрации готовят документы для судебного разбирательства по поводу случившегося. Если же виновная сторона возьмет на себя ремонт фонаря, то все претензии будут сняты», — рассказал глава Полтавского сельского поселения Владимир Побожий.

Через две недели после этого разговора мать одного из парней позвонила главе и сообщила, что фонарь самолета восстановили. Отремонтированную крышку кабины закрепили на корпусе самолета, пишет газета «Голос правды».

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