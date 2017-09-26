В станице Раевской Новороссийска открыли памятник казакам-основателям

Юбилей — 155 лет со дня основания поселения отпраздновали местные жители и казаки из Адлера, Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска.

Они первыми заселили эти земли. В честь основателей станицы на главной площади открыли памятник. В создании монумента приняли участие все казаки и жители Раевской. Они несколько месяцев собирали средства. Как будет выглядеть мемориал, знали только скульпторы. Для остальных это было сюрпризом.

«На памятнике увековечены 229 фамилий, с обратной стороны памятника — карта территории, как основывались в Краснодарском крае станицы. Я думаю, что это достойное событие. И очень важное событие для наших станичников», — сказала глава администрации Раевского сельского округа Новороссийска Алла Токарева.

У подножия монумента заложили капсулу времени. Письма в будущее писали даже самые маленькие жители станицы. А вот о чем говорят послания, станет известно только через 20 лет.

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