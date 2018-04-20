В станице Шапсугской Абинского района засветился дольмен

Фото прислала телезрительница «Кубань 24». По ее словам, в сумерках отверстие древнего сооружения засияло неоновым светом.

Этот момент удалось запечатлеть на телефон. Фотографию показали парапсихологу.

«Это скорее всего преломление, в такие попадают там, где есть переходы в параллельные миры. Такое может происходить, когда камерой снимаете. Камера ловит это преломление, глазом его не видно», — рассказала парапсихолог Наталья Ясная.

Фотограф предположил, что со снимком могли поработать с помощью фотошопа. Телефонная камера так отразить лучи заходящего солнца просто не смогла бы. Съемочная группа отправилась в Абинский район, чтобы увидеть мистическое сияние дольмена.

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