В станице Староминской прошел слет Союза казачьей молодежи

Школьники и кадеты из четырех северных районов Кубани встретились, чтобы поделиться планами на будущее.

О создании нового общественного движения объявили еще в сентябре. Участникам предстоит стать одной большой семьей.

«Этот союз поможет им объединиться и вместе проводить все мероприятия. Вместе заниматься патриотической работой, вместе совершать добрые дела на благо казачества и Кубани», — отметила ведущий консультант министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Альбина Дубинец.

Казачата демонстрировали свои таланты и достижения. У участников слета их немало. Кто-то занимается народными промыслами, кто-то танцами. Есть ребята, которые боевой автомат собирают одной рукой или с закрытыми глазами. Увлечения разные, но идея у всех одна.

«Стержень всего направления — это лучшие традиции кубанского казачества и те традиции, которые небезразличны каждому народу. В первую очередь, это уважение к родителям, любовь к своему Отечеству», — сказал председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов.

Такие слеты, где ребята могут общаться, вместе отмечать праздники, соревноваться или отдыхать, станут в казачьей среде традиционными.

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