В станице Староминской реконструировали Молодежный сквер

На обновление зеленой зоны из консолидированного бюджета выделили 13,2 млн рублей.
Общая площадь сквера — 16,1 тыс. кв. м. Там обустроили большую детскую площадку и спортплощадку с уличными тренажерами, появился уголок для молодоженов. На боковых аллеях создали большое количество мест для отдыха. Установили новые скамьи, фонари и светильники, обустроили зеленые зоны и клумбы.
Благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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