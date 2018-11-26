В станице Староминской реконструировали Молодежный сквер

На обновление зеленой зоны из консолидированного бюджета выделили 13,2 млн рублей.

Общая площадь сквера — 16,1 тыс. кв. м. Там обустроили большую детскую площадку и спортплощадку с уличными тренажерами, появился уголок для молодоженов. На боковых аллеях создали большое количество мест для отдыха. Установили новые скамьи, фонари и светильники, обустроили зеленые зоны и клумбы.

Благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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