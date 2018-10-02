В станице Староминской реконструируют сквер «Молодежный»

Сейчас там идет масштабная реконструкция в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Более 13 млн рублей потратят на обновление пешеходных аллей и скамеек, установку детской и спортивной площадок и создание фотозоны для молодоженов — это одно из пожеланий станичников.

«Жители наши предложили сделать такой уголок, чтобы молодожены, выходя из ЗАГСа, могли где-нибудь запечатлеть это событие», — сказал заместитель главы Староминского района Алексей Кияшко.

Потом к работе приступят ландшафтные дизайнеры. Сад в японском стиле в сквере уже есть, также планируют обустроить французский, итальянский и русский зеленые уголки. До конца ноября здесь высадят более 150 деревьев и кустарников.

На хуторе Восточный Сосык обновят Дом культуры. Депутаты Законодательного собрания края направили более 1 млн рублей на обновление фасада, частичный ремонт кровли, пожарных выходов и центрального крыльца.

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