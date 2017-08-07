В станице Староминской установили урны для сбора пластика

Пока мусорных контейнеров всего пять, но количество планируют со временем увеличить.

Корзины установили в самых посещаемых местах. Экологическую инициативу одобрили местные жители.

«Все собрали, вот здесь оно находится, а не на спортивных площадках и в прочих местах, на поле. Нигде не валяется ничего. И ветер не разносит», — сказал житель станицы Староминской Виктор Сапега.

Отдавать использованный пластик на переработку придумали на местном предприятии. Оно занимается вывозом мусора в районе. Теперь в планах организовать еще и раздельный сбор стекла и картона. Корзины, наполненные бутылками, приходится опустошать примерно два раза в месяц.

«В настоящее время пластиковая тара у нас прессуется и хранится на полигоне твердых коммунальных отходов. В дальнейшем решится вопрос о вторичной переработке этого сырья, в настоящее время предприятие работает, для того чтобы накопить объемы», — отметила ведущий специалист отдела ЖКХ администрации Староминского района Вера Гриценко.

Уже несколько районов Кубани включились в программу раздельного сбора мусора. На севере края это Ленинградский, Староминский и Кущевский районы. А за следующие десять лет на такую технологию должен перейти весь регион. Представление об этом еще в начале года подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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