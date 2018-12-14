В станице Староминской в январе 2019 года откроют новую амбулаторию

Строительство офиса врача общей практики завершили в микрорайоне Большевик.

В амбулатории на улице Артюха будут работать прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинет доврачебного приема и врача общей практики.

На строительство офиса ВОП выделили 7,8 млн рублей. Для амбулатории уже купили мебель и современное лечебно-диагностическое оборудование.

Получить квалифицированную медицинскую помощь и пройти профилактические осмотры смогут более 2 тыс. жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Староминского района.

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