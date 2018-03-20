В станице Степной Приморско-Ахтарского района запустили газопровод

До этого местным жителям приходилось отапливать помещения дровами или использовать газовые баллоны, что было небезопасно.

На открытие приехали представители краевой и муниципальной властей, депутаты ЗСК и подрядчики проекта. Станичники вышли на улицы, чтобы поблагодарить всех причастных к проведению топлива в их дома.

— Мы очень давно ждали это событие. Два года назад нам проложили трубы, но только в этом году мы наконец-то дождались газа, — рассказали местные жители.

Запустить больше 10 км газопровода удалось благодаря программе «Газификация Краснодарского края». На это потратили больше 30 млн рублей. Пока что топливо пустили в несколько домов. В планах обеспечить газом всех жителей станицы — их около 2 тыс. человек.

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