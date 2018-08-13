В станице Тамань прошел фестиваль «Арбузный рай»

Достижения кубанских бахчеводов представили в поселке Стрелка.

Фермеры Темрюкского района привезли десятки сортов ягод. Несмотря на летнюю засуху и не самый большой урожай, аграрии сумели порадовать публику.

Многочисленные туристы отмечали особую сладость и аромат южных бахчевых. Фестиваль проводят с 2009 года, все эти годы гостей удивляют экзотикой, например, желтыми арбузами и представляют им новые гибриды.

«У гибрида толщина корки 2 см, она не тонкая и не толстая. Такой арбуз пригоден для транспортировки, продажи на местном рынке и отправки в другие регионы России. Это сорт «Тамерлан»», — рассказал фермер Александр Осадченко.

На празднике можно было сыграть в арбузно-дынные шашки, принять участие в конкурсах и лотереях и сфотографироваться с огромными арбузами. Рекорд Европы по величине плодов принадлежит фермеру Игорю Лихосенко, его арбузы массой около 70 кг известны далеко за пределами Кубани. На фестивале 2018 года первый приз снова взял его арбуз сорта «Русский размер».

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