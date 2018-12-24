Местные жители ждали этого момента весь год. На территории заменили тротуарную плитку, установили уличные фонари, разместили новую детскую площадку и цветочный фонтан.

Визитной карточкой парка стала арка в виде сердца. Возле нее смогут сделать незабываемые фотографии молодожены района. На 6 тыс. кв. м провели работы по озеленению, высадили пихты, туи, клены и цветы.

Преобразился парк в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. На работы было потрачено 14 млн рублей.

«Парк не реконструировался уже несколько десятилетий. Благодаря этой программе мы провели большую работу. Мы открываем этот парк для жителей. На сегодняшний день это аллеи, дорожки, арт-объекты, детская площадка. Я думаю, что это будет любимое место жителей», — отметил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

На церемонии открытия выступили местные творческие коллективы. Грамотами наградили всех, кто принимал участие в строительстве. Кроме того, был освящен новый крест на захоронении легендарного земляка, казачьего сотника Андрея Гречишкина.

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