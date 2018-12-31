В конце 2017 года муниципалитет выиграл грант Фонда кино РФ на модернизацию малого зала центрального кинотеатра.

Ремонт помещения провели за счет средств Тбилисского сельского поселения. На приобретение и установку современного оборудования и кресел пошли средства, полученные от Фонда кино. На это потратили 5 млн рублей.

После торжественного открытия состоялся показ российского мультфильма «Три богатыря и наследница престола».

В 2016 году после капремонта открыли большой зал «Юбилейного». За это время было продано более 100 тыс. билетов в обновленный кинотеатр.

Всего в рамках реализации федеральной программы Фонда кино по внедрению цифрового кинопоказа и модернизации муниципальных кинозалов в 2018 году на Кубани открылись восемь новых кинозалов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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