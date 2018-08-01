В станице Тбилисской в декабре откроют новый малобюджетный спорткомплекс

В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона Вениамин Кондратьев оценил развитие спортивной инфраструктуры.

Губернатор побывал в спорткомплексе «Олимп», который относился к числу долгостроев.

Ранее дети занимались борьбой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта в неприспособленном для этого старом здании. По поручению главы края, на строительство спортивного комплекса направили 133 млн рублей из региональной казны, еще 21 млн рублей выделили из местного бюджета.

По словам Кондратьева, сегодня в приоритете у власти — создание условий для того, чтобы молодежь на селе активно занималась спортом, участвовала не только в районных, но и краевых соревнованиях.

«Важно, чтобы спортивные площадки и залы не пустовали. Этот спортивный комплекс — современный, в нем условия не хуже городских. Подчеркну, строительство спортобъектов в крае, особенно в поселках и станицах, продолжится», — сказал Кондратьев.

Кроме того, в станице Тбилисской строят еще один малобюджетный спорткомплекс, его открытие намечено на декабрь. В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, планировка земельного участка, выполнено устройство ограждения и фундаментов. Всего из краевого бюджета на возведение спортобъекта выделили 20 млн рублей.

Открытие спортивного комплекса «Олимп» состоялось 15 марта. В комплексе есть два спортивных зала, помещения для переодевания спортсменов, душевые кабины, кабинет медицинского персонала, административный блок. Введение в эксплуатацию спорткомплекса позволило увеличить количество занимающихся спортом детей до 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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