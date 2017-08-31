В станице Тбилисской завершили капитальный ремонт школы искусств

Накануне нового учебного года учреждение открыло двери для 350 детей.

«В 2016 году на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры из бюджета выделили около 200 млн рублей. Впервые эти деньги направлены не только домам культуры и клубам, но и школам искусств Кубани», — отметил замминистра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

В безвозмездное пользование школе передали 13 кабинетов и актовый зал, они соответствуют современным стандартам. За счет муниципальных средств провели капитальный ремонт.

Музыкальная школа в станице Тбилисской открылась в 1969 году. Ее ученики играют и на редких инструментах. На счету воспитанников многочисленные победы в краевых и федеральных конкурсах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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