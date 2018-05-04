В станице Выселки привели в порядок «Пантеон Славы»

Проверку газового оборудования на мемориале специалисты проводят дважды в год.
Газовики вскрыли чашу, убрали нагар, мусор и убедились в исправности всех приборов. Чтобы пламя Вечного Огня не погасло, на время работ его перенесли.
«Приходят и школьники, и из детских садиков к этому памятнику. Здесь они узнают о Великой Отечественной войне, о подвиге наших земляков, о погибших», — рассказал председатель совета ветеранов Выселковского района Владимир Панасенко.
В Краснодарском крае около 100 мемориалов, на которых горит «Вечный огонь».
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