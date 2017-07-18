В Староминском районе для молодых семей построили 1 тыс. 200 кв. метров жилья

В 2016 году сертификаты на покупку домов получили 17 семей.

Жилье предоставляется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие села». Всего с начала действия программы в муниципалитете в 2009 году 190 семей смогли улучшить условия проживания. Такие данные были озвучены во время встречи губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

Как рассказал глава района Владимир Горб, на строительство домов общей площадью около 4,6 тыс. кв. м из краевого бюджета выделено более 220 млн рублей. Поддержку получают преимущественно работники агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Как отметил Вениамин Кондратьев, привлечение специалистов на село, в том числе за счет предоставления жилья, сегодня является одной из основных задач как краевой, так и муниципальной власти. Для Староминского района этот вопрос особенно актуальный, подчеркнул губернатор, так как значительный потенциал экономики муниципалитета сосредоточен именно в сельском хозяйстве.

«По уровню развития АПК Староминский район — на десятом месте в крае. На сегодня по сбору урожая зерновых район в числе лидеров среди северных территорий региона», — обратил внимание Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова, в свою очередь, добавила, что в муниципалитете создана хорошая образовательная база для развития агропромышленного комплекса. В техникуме в станице Староминской готовят механизаторов, машинистов сельскохозяйственного производства.

Глава региона также подчеркнул, что в сферу АПК необходимо активнее привлекать инвесторов. В районе есть успешные проекты в этом направлении — в следующем году планируется запустить цех по обработке и заморозке овощей стоимостью порядка 235 млн рублей. Однако 25 инвестпроектов остались нереализованными, акцентировал Вениамин Кондратьев.

«Нужно быть активней, привлекать внутренних инвесторов. Они, как правило, максимально социально ориентированы и готовы вкладывать не только в развитие экономики, но в целом в жизнь района», — отметил губернатор.

Кроме того, во время встречи главы края с активом обсуждались вопросы строительства социальных объектов, ремонта дорог, благоустройства и газификации территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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