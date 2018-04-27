В Староминском районе иномарка врезалась в опору газопровода

Авария произошла 26 апреля около 19:00 на улице Петренко.

По предварительным данным, 22-летний парень без водительского удостоверения на Rover не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору газопровода.

В результате ДТП пострадал сам водитель, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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