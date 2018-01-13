В Староминском районе мужчину задержали во время сбора конопли

Подозреваемый пояснил, что обрывал коноплю для изготовления наркотиков для личного употребления.

Недалеко от дороги Староминская — Ейск полицеские задержали 41-летнего местного жителя, который обрывал верхушечные части растения, похожего на коноплю.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими, общей массой около 170 г.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Мужчине грозит до десяти лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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