В Староминском районе открыли цифровой зал кинотеатра «Победа»

На приобретение проекционного оборудования и кресел потратили 4,8 млн рублей, которые выделил Фонд кино.

За счет средств Староминского сельского поселения провели капитальный ремонт зрительного зала. На эти цели потратили 3,6 млн рублей.

Торжественное открытие малого зала Центра кино и досуга состоялось 29 декабря. Символическую красную ленту разрезали глава Староминского района Владимир Горб, глава Староминского сельского поселения Юрий Миськов и директор кинотеатра Роман Кузьменко.

Затем первым зрителям представили премьеру российского фильма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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