В Староминском районе предприятие оштрафовали на 450 тыс. рублей из-за зарастания сада

На территории кооператива имени Чапаева сотрудники Россельхознадзора в октябре провели внеплановую проверку.

Специалисты установили, что в саду растет сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность.

По данным экспертов, предприятие не выполняло установленные требования по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной, эрозии. Также аграрии не проводили агротехнические и фитосанитарные мероприятия: обрезку деревьев и междурядную обработку. Участок был покрыт травой, произрастали пырей ползучий, ясень, белая акация. Высота дикорастущих деревьев на этом участке составила от 2 до 5 м.

По факту составили административные протоколы, выдали предписание об устранении нарушений. Виновные должны выплатить штраф на сумму 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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