В Староминском районе при столкновении легковушки и фуры погибли двое детей

Сообщение об аварии на 168 км дороги Краснодар — Ейск поступило около 16:30 8 декабря.

По предварительным данным, 34-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. От удара Lada съехала в кювет.

Водитель легкового автомобиля и двое его несовершеннолетних пассажиров погибли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также личности погибших.

Движение по трассе затруднено, организован объезд места ДТП по обочине.

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