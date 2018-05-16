В Староминском районе сиделка обманом выманила у пенсионера 30 тыс. рублей

Подозреваемую в мошенничестве задержали полицейские.

Местный житель сообщил в полицию о том, что он стал жертвой мошенницы. Потерпевший разместил в Интернете объявление о том, что нуждается в услугах сиделки. На объявление откликнулась 57-летняя жительница Ростовской области. Она приехала ухаживать за пенсионером.

Спустя несколько дней злоумышленница убедила потерпевшего передать ей деньги на приобретение стиральной машины и душевой кабины. После этого женщина уехала и перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемую по месту ее жительства и доставили в Краснодарский край. В ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемую заключили под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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