В Староминском районе откроют кролиководческую селекционную ферму

В Староминском районе в 2017 году планируют открыть кролиководческую селекционную ферму. Соглашение о реализации этого проекта заключили на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Договор подписали администрация муниципалитета и компания «Панкроль Юг».

Сейчас на предприятии ввели в эксплуатацию кролиководческую мини-ферму. Она соответствует мировому уровню производства крольчатины. Также открыт комбикормовый завод, полностью налажено производство оборудования, ведется строительство бойни, подготовлен фундамент для возведения маточной селекционной фермы.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края пояснили, что общий объем вложений составляет 100 млн рублей. Проектная мощность предприятия предусматривает производство 472 т мяса и 900 т корма в год. На ферме уже создали около 70 рабочих мест. Завершить реализацию проекта «Панкроль Юг» планирует в конце года.

В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказали, что этот проект уникален для юга России. Миссия компании — восстановить кролиководческую отрасль в крае с помощью создания сельскохозяйственного кооператива. В него войдут как малые формы хозяйствования, так и крупные предприятия, которые смогут решать сложные задачи по воспроизводству, комбикормовому производству, сбыту продукции. В ведомстве отмечают, что такие флагманы уже появляются, среди них «Брюховецкий кролик». Планируется, что такое предприятие откроется и под Краснодаром.

По данным министерства, сейчас «Панкроль Юг» активно работает с перерабатывающими предприятиями региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе со своим заместителем Андреем Коробкой 30 марта посетил ферму по выращиванию кроликов в Брюховецком районе.

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