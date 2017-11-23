В Ставропольском крае перевернулся автобус Ейск — Пятигорск

Авария произошла 23 ноября в 18:38 на 264-м километре трассы «Кавказ» в Андроповском районе.

В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о ДТП около поселка Киан. В результате аварии автобус съехал в кювет. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их госпитализировали в городскую больницу Невинномысска.

Всего в автобусе находились десять человек. Пассажиров отправили на попутном автобусе к местам следования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Информацию о ДТП можно уточнить по Единому телефону доверия в МЧС по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99.

По данным СМИ, автобус следовал по маршруту Ейск — Пятигорск. Пострадали три человека: водитель и два пассажира.

Вернуться на ленту

Источник