В Ставропольском крае в ДТП погибли пожилые супруги из Краснодара

Авария произошла 20 сентября около 10:30 на 413-м километре трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе.

По предварительным данным, 71-летний житель Краснодара ехал за рулем LADA Priora. Совершая маневр обгона, он не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся там грузовой «газелью».

От удара оба автомобиля съехали в кювет. От полученных травм водитель «приоры» погиб, а его 68-летняя супруга, находившая в момент ДТП на переднем пассажирском сидении, с сочетанной травмой тела, в тяжелом состоянии была доставлена в районную реанимацию. Там она скончалась, не приходя в сознание. Их 17-летняя внучка получила рваную рану плеча. Также с места аварии госпитализировали 59-летнего водителя «газели».

По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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