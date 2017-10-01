В Ставропольском крае в смертельное ДТП попала кубанская семья

Два человека погибли, в том числе ребенок, и три человека пострадали 30 сентября в лобовом столкновении легковых автомобилей в Ставрополье.

Авария произошла около 15:40 на 254-м километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, 32-летний житель Ессентуков ехал за рулем Mercedes со стороны Невинномысска в направлении села Курсавки, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил фронтальное столкновение с ВАЗ-2114.

От полученных травм на месте происшествия скончались 63-летний водитель ВАЗ-2114 и его 11-летний внук. В больницу доставлены 59-летняя жена погибшего и его дочь. Все — жители Краснодарского края. Водитель иномарки также госпитализирован.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает ТАСС.

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