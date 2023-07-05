В столице построят 100 километров велосипедных дорожек, 32 парка, 30 зеленых зон и аллей.

Шавкат Мирзиёев, кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Либерально-демократической партии Узбекистана, во время встречи с избирателями г. В Ташкенте сообщили, что в ближайшие семь лет в столице будут «планы по озеленению».

«Сегодня зеленые насаждения в нашей столице составляют 900 га. В ближайшие семь лет мы увеличим эту площадь в 5 раз до 5000 га.

Для этого:

– ежегодно не менее 1 млн декоративных и плодовых деревьев по всему городу. будут высажены черенки;

– в каждом микрорайоне будет высажено по 1000 саженцев деревьев;

– в Яшнабаде, Янгихаете, Сергели и Мирзо-Улугбеке будет высажено 4000 га зеленых насаждений районов. и «тематические» парки.

Также по всему городу будет построено 100 километров велодорожек, 32 парка, 30 зеленых зон и аллей. , – — сказал кандидат.