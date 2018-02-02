В странах ЕврАзЭС порог беспошлинной онлайн-торговли снизят до 200 евро

Страны ЕАЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли. Об этом сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран ЕврАзЭС сказал, что этот уровень будет единым, иначе рынок будет фрагментирован. Решение принято и уже воплотилось в акты Евросоюза.

До конца текущего года порог беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1 тыс. евро, с 1 января 2019-го порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020-го — в размере 200 евро.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕврАзЭС не унифицированы.

Правительство РФ ранее предлагало снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 20 евро. В Минфине назвали такие перспективы маловероятными и посоветовали для уравнивания условий российских и иностранных интернет-ретейлеров работать с НДС.

На ограничениях для работы зарубежных онлайн-магазинов настаивает Ассоциация компаний интернет-торговли.

В Госдуме оценивают потери России по итогам 2017 года из-за неурегулированности ситуации в 130 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

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