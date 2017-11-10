В странах Латинской Америки и на Карибах отменят визы для россиян

Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он отметил, что речь идет о странах, объединенных в организацию Восточно-карибских государств. В нее входят Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, а также британская территория Монтсеррат.

«Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — пояснил Щетинин.

Посол России в Гайане Николай Смирнов уточнил, что параллельно готовят к открытию совместное посольство нескольких карибских стран в Москве, пишут «Известия».

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