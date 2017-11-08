В суд по делу Улюкаева принесли коробку с 1,8 млн долларов

Гособвинение намерено предъявить суду деньги, которые бывший министр экономического развития якобы получил в качестве взятки.

Перед началом заседания сотрудник СК РФ занес в зал коробку и полиэтиленовый пакет. Согласно надписи, в первом содержатся 1,8 млн долларов, а во втором — предположительно, 200 тыс. долларов в пачках по 100 долларов каждая, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, коробка с деньгами была найдена в машине Улюкаева, передает РИА «Новости».

Ранее в суде показали запись, на которой видно, что сумка с 2 млн долларов ожидала экс-министра на снегу во дворе «Роснефти».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября 2016 года министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра, 16 августа начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом участвовали ФСБ и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов. В суде Улюкаев утверждал, что получил от Сечина не взятку, а вино.

В показаниях главы «Роснефти» Игоря Сечина говорится, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал ему «знак победы» за игрой в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года. По мнению гособвинения, таким образом Улюкаев обозначил сумму взятки — 2 млн долларов, которую он вымогал.

Всего гособвинение планирует допросить по делу 30 свидетелей.

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