В суд поступил первый иск от пассажиров из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа»

Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов авиакомпании, требуют компенсировать им 869 тыс. рублей.

«Этот иск является первым иском, поданным в интересах пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа»», — сказал адвокат пострадавших Алексей Михальчик.

Он пояснил, что к нему обратилась семья с ребенком.

«Они сутки провели в аэропорту. Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Лекарства стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой», — уточнил адвокат.

Иск подан в Подольский городской суд. Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тыс. рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Глава государства Владимир Путин на совещании с правительством подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Минтранс посоветовал пассажирам сдать билеты «ВИМ-Авиа» с датой вылета после 15 октября. Туроператоры попросили Минтранс раскрыть данные об авиаперевозчиках.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 1 октября прекратила полеты на регулярной основе в Сочи и Симферополь.

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