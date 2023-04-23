В Судане началась эвакуация иностранцев

Первые суда, эвакуирующие иностранцев из Судана, прибыли в порт Джидда, Саудовская Аравия.

Всего морем уже эвакуировано более 150 граждан 12 стран. Великобритания, США, Франция и Китай, а также ряд других стран эвакуируют своих соотечественников на самолетах ВВС.

Ранее главнокомандующий суданской армией генерал Бурхан , официально санкционировала эвакуацию иностранцев. В то же время он признал, что армия не контролирует некоторые крупные аэропорты, в том числе столичный Хартум, из-за чего могут возникнуть проблемы с эвакуацией.После наступившего относительного затишья она началась с новой энергией. Бои идут уже больше недели. За это время, по данным министерства здравоохранения Судана, погибло более 600 человек, более 3500 получили ранения.