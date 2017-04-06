В суде огласили признательные показания обвиняемого в убийстве Немцова

Прокурор Мария Семененко огласила признательные показания подсудимого Шадида Губашева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова.

В настоящее время подсудимый уже отказался от этих показаний и теперь заявляет о своей невиновности.

На стадии следствия Губашев рассказал, что его брат Анзор Губашев и предполагаемый киллер Заур Дадаев обсуждали карикатуры из журнала Charlie Hebdo. Они были «крайне негативно» настроены по отношению к Немцову, «так как он оскорблял пророка Мухаммеда».

В показаниях также говорится, что Губашев сам не принимал участие в убийстве и узнал о нем от брата.

«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании) следил за Немцовым», — огласила показания прокурор.

Губашев в суде отказался подтвердить сказанное. Он заявил, что подписал то, что ему сказали, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова убили в центре Москвы 28 февраля. Обвиняемыми по делу являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

На Троекуровском кладбище в Москве 9 октября открыли памятник на могиле Бориса Немцова. Его создал петербургский скульптор Вячеслав Бухаев по просьбе дочери и друзей Немцова.

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