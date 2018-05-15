В судно с пшеницей из Новороссийска у берегов Йемена попала ракета

Судно подверглось ракетному удару в мае в 113 км от Йемена.

Ракета попала в трюм и взорвалась. На борту находилось около 50 тыс. т пшеницы из Новороссийска. Никто из находившихся на корабле не пострадал. Груз поврежден не был. Кто именно выпустил ракету — неизвестно. Судно принадлежит компании Ince Shipping Group, базирующейся в Стамбуле.

Корабль, которому теперь необходим ремонт, отправился в саудовский порт Джизан. Пшеница была куплена компанией Fahem Group.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженных конфликт между правительственными силами и хуситами-мятежниками. Ситуация обострилась в 2015 году после вторжения в страну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, 7 млн жителей Йемена грозит голод, сообщают «Известия».

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