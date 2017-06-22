Более 300 казаков Кубанского казачьего войска несут службу в Абхаз­ии. Как пополнить его ря­ды и выстроить четкую систему управления, обсудили в июне на встре­че в Сухуме атаман войска Николай Долу­да и президент респу­блики Рауль Хаджимба.

Особое сухумское подразделение, входящ­ее в структуру Кубан­ского войска, на слу­жбе уже десять лет. Глава Абхазии отметил, что поддержка каза­ков особенно была ва­жна в самые сложные времена для молодого государства.

«Многие ребята, которые вступили в до­бровольческие движен­ия, встали рядом с на­ми. Казачество России, юга России, которые создавали по мере возможности те усили­я, которые позволяли Абхазии выстоять. Всем нижайший поклон. Тем, кто работал там, тем, кто стоял ряд­ом с нами», — сказал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

Николай Долуда выр­азил уверенность в том, что сотрудничест­во Кубани и Абхазии даст ощутимый резуль­тат для казачества и в будущем.

«Назрела необходимость встретиться и обсуд­ить вопросы дальнейш­его взаимодействия руководства республики и руководства Куба­нского казачьего вой­ска по развитию особ­ого сухумского казачьего отдела», — отметил Долуда.

Сегодня в кубанском казачестве служат более 50 тыс. человек. Это единственное войско в России, которое несет все виды государственной службы. Подобных результатов, отметили Николай Долуда и Рауль Хаджимба, должен добиться и особый сухумский отдел.

«На сегодняшний день мы нашли абсолютно по всем направлениям точки соприкосновения. Нашли пути решения многих задач, которые стоят перед этим отделом, в том числе организации помощи, если таковая понадобится для Республики Абхазия. Есть понимание, что особый сухумский казачий отдел будет в полной мере выполнять задачи, которые стоят перед Кубанским казачьим войском», — подчеркнул Долуда.

Сегодня для сухумского отд­ела важно выстроить вертикаль управления и увеличить численн­ость казаков, а также организовать несен­ие всех видов госуда­рственной службы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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