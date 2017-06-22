Более 300 казаков Кубанского казачьего войска несут службу в Абхазии. Как пополнить его ряды и выстроить четкую систему управления, обсудили в июне на встрече в Сухуме атаман войска Николай Долуда и президент республики Рауль Хаджимба.
Особое сухумское подразделение, входящее в структуру Кубанского войска, на службе уже десять лет. Глава Абхазии отметил, что поддержка казаков особенно была важна в самые сложные времена для молодого государства.
«Многие ребята, которые вступили в добровольческие движения, встали рядом с нами. Казачество России, юга России, которые создавали по мере возможности те усилия, которые позволяли Абхазии выстоять. Всем нижайший поклон. Тем, кто работал там, тем, кто стоял рядом с нами», — сказал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.
Николай Долуда выразил уверенность в том, что сотрудничество Кубани и Абхазии даст ощутимый результат для казачества и в будущем.
«Назрела необходимость встретиться и обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия руководства республики и руководства Кубанского казачьего войска по развитию особого сухумского казачьего отдела», — отметил Долуда.
Сегодня в кубанском казачестве служат более 50 тыс. человек. Это единственное войско в России, которое несет все виды государственной службы. Подобных результатов, отметили Николай Долуда и Рауль Хаджимба, должен добиться и особый сухумский отдел.
«На сегодняшний день мы нашли абсолютно по всем направлениям точки соприкосновения. Нашли пути решения многих задач, которые стоят перед этим отделом, в том числе организации помощи, если таковая понадобится для Республики Абхазия. Есть понимание, что особый сухумский казачий отдел будет в полной мере выполнять задачи, которые стоят перед Кубанским казачьим войском», — подчеркнул Долуда.
Сегодня для сухумского отдела важно выстроить вертикаль управления и увеличить численность казаков, а также организовать несение всех видов государственной службы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».